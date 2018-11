Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Putignano, in collaborazione con quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gioia del Colle, hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne accusato di spaccio di droga.

Il giovane già da alcuni giorni era controllato dai militari per i suoi movimenti sospetti e, ieri, nel quartiere San Pietro Piturno, durante un servizio di osservazione, veniva sorpreso mentre cedeva 5 grammi di eroina ad un 33enne di Noci.

Durante il servizio di osservazione veniva, inoltre, accertato che il 18enne custodiva la droga all’interno di un giardino pubblico, sotto un albero dove si recava ogni volta che doveva rifornirsi di droga da cedere agli acquirenti. Con questo stratagemma, il 18enne riteneva evidentemente di poter sviare e vanificare eventuali controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

Tuttavia i militari individuato il nascondiglio, hanno scoperto un vero e proprio supermarket della droga, rinvenendo complessivamente 60 grammi di cocaina, 45 di eroina, 70 di marijuana e 170 di hashish, in gran parte suddivisi in numerose dosi pronte per lo spaccio, nonché materiale per confezionamento e la somma contante di 550 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

Alla luce di quanto sopra, il 18enne è stato arrestato e sottoposto, su disposizione dell’A.G., alla misura degli arresti domiciliari. Il tossicodipendente è stato, invece, segnalato alla Prefettura di Bari per l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.