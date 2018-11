Ieri sera, durante la celebrazione della messa nella chiesa dello Spirito Santo a Palo, è accaduto qualcosa che ha lasciato sgomenti i presenti, scatenando tra i gruppi Facebook del paese reazioni e commenti più o meno realtistici.

Un giovane 30enne di Matera, come lo stesso sosterrà successivamente, è entrato in chiesa e si è diretto senza troppe esitazioni nel bagno che si trova nei locali adiacenti alla chiesa, dove c’è anche l’oratorio. Quella porta chiusa per troppo tempo ha destato l’apprensione dei presenti, che ipotizzando un possibile malore o l’assunzione da parte dell’uomo di alcune sostanze stupefacenti, hanno presto allertato i Carabinieri.

Dopo una ventina di minuti, il giovane ha aperto volontariamente la porta del bagno: pavimento allagato e scarico del lavandino smontato, ma nessuna traccia di droga, di dosi o siringhe. Secondo alcuni cittadini non sarebbe la prima volta che l’uomo si è recato in quella chiesa e molti non escludono il sospetto che il giovane possa essersi barricato lì proprio per disfarsi di qualcosa. Tuttavia si tratta solo di sospetti e tali resteranno.