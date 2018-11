La fortuna è bendata, ma i Carabinieri no. In questo periodo gli uomini dell’Arma di Palo del Colle sono impegnati nel controllo del territorio per il contrasto ai furti nelle campagne. Notizia nota soprattutto agli agricoltori, ma evidentemente non a un 31enne del paese.

L’uomo è stato beccato dalla pattuglia in atteggiamenti sospetti sulla strada che collega Palo a Palombaio. Durante i controlli l’automobilista non ha potuto fare a meno di dire la verità. Non aveva mai preso la patente e per questo gli è stato elevata una multa di 5mila euro. Non essendo di sua proprietà, l’auto non è stata sequestrata.