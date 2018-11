Mercato settimanale di Palo del Colle sotto osservazione dei Carabinieri. I militari hanno infatti messo a segno un blitz tra le bancarelli che ogni mercoledì animano via Abate Fornari. Nel mirino le licenze: 3 gli ambulanti beccati senza permessi, più alcune multe per non aver rispettato le misure nell’occupazione del suolo pubblico.

Quello degli abusivi, infatti, è solo una delle problematiche di questo mercato. L’incognita più grande resta quella della sicurezza: molte bancarelle “si allargano” mentre le vie di fuga si restringono. In caso di emergenza per un’ambulanza sarebbe impossibile intervenire in maniera tempestiva. Episodi del genere, purtroppo, sono già capitati.

“Questo mercato non è idoneo” tuona qualcuno, e sono gli stessi ambulanti ad ammettere che la colpa è soprattutto di alcuni colleghi: “Basterebbe seguire le regole. Se le linee vengono rispettate le vie di fuga ci sono”. Ma, ma c’è sempre un ma: “Non ci sono le strisce – fa notare un altro commerciante – l’ultima volta le hanno fatte 20 anni fa”.