“Non si tratta assolutamente di un’epidemia”. Il primario del Pronto Soccorso del Giovanni XXIII, Fabio Cardinale, l’ha voluto sottolineare per evitare che aumenti l’allarmismo che si è diffuso in questi giorni tra Bari e provincia.

“Siamo ben al di sotto dei numeri che possono decretare l’epidemia – afferma Cardinale -. Basti pensare che sui 5 casi registrati, 4 appartengono allo stesso nucleo familiare. Nel caso in cui si tratti di morbillo si può essere contagiati due giorni prima della febbre e dell’eruzione cutanea. In questo caso è possibile effettuare il vaccino entro le 72 ore dal contatto col bambino affetto dal virus per evitare dunque un possibile contagio”.

“Certamente ci saranno altri casi di morbillo – continua il primario -, ma è escluso che si possa parlare di epidemia. È necessario che a tutti i bambini venga fatto il vaccino. I piccoli dai 6 mesi di vita fino ai 12 mesi devono necessariamente essere vaccinati e devono fare il richiamo tra i 4 e i 6 anni per evitare qualsiasi tipo di contagio”.

“Nel caso in cui un bambino sia colpito da febbre – conclude Fabio Cardinale -, consiglio alle famiglie di evitare il pronto soccorso, ma di rivolgersi prima al pediatra che ha le conoscenze necessarie per capire di che tipo di febbre si tratti. Portare i bambini malati in ospedale porta a un contagio incontrollato”.