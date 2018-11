Mai i tornelli avevano suscitato tante polemiche. Il Meraviglioso Natale a Polignano continua ad essere al centro dei dibattiti. Questa volta a parlare è il questore di Bari, Carmine Esposito, tirato in ballo dal primo cittadino di Polignano, Domenico Vitto.

Stando a quanto detto dal Sindaco durante un intervista al TgR Puglia, i tornelli sono stati messi sotto precisa indicazione della Questura. Un modo per tutelare la sicurezza delle migliaia di persone che raggiungono la città di Domenico Modugno per ammirare le luminarie.

Il Questore non le manda a dire e ha smentito quanto detto dal primo cittadino. Secondo Esposito non è stata mai richiesta la tornellatura a Polignano, soprattutto a pagamento. In più, come ha sottolineato il Questore, la documentazione richiesta per le manifestazioni pubbliche non è stata mai inviata dall’Amministrazione Comunale di Polignano. Per questo motivo il sindaco Vitto è stato convocato in Prefettura, nella sede per l’ordine e la sicurezza pubblica, giovedì prossimo.