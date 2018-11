A guardarlo così non fa certo una buona impressione, e difatti stamattina i tecnici dell’Anas sono all’opera per renderlo più sicuro, parliamo del ponte sulla sp82 Gioia del Colle-Acquaviva delle Fonti, bisognoso di interventi per la manutenzione. Al momento il transito sotto al cavalcavia è alternato con regolazione semaforica, la circolazione risulta rallentata, ma è un piccolo prezzo da pagare in nome della sicurezza.

