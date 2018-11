Il maltempo non dà tregua sul barese. Dopo i rovesci di ieri sera, stamattina l’intera provincia si è risvegliata con cieli nuvolosi, pioggia battente e forte maestrale con raffiche fino a 50-60 km/h. E andrà avanti così per gran parte della giornata.

In città la pioggia sta creando qualche disagio alla circolazione ma non si registrano particolari criticità. Problemi invece sul lungomare, in particolare a San Giorgio, dove è in corso una vera e propria mareggiata: le onde arrivano fin quasi sulla strada riversando massi, tronchi di legno e alghe sulla carreggiata.