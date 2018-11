Quando è andata in ospedale è stata mandata indietro ma una volta a casa si sono rotte le acque a ha dato alla luce la sua bimba. È successo lo scorso 14 novembre a Giovinazzo: alla piccola, che al momento della nascita pesava quasi 4 chili, è stato dato il nome Marika.

La mamma , una ragazza di 25 anni era andata in ospedale per un controllo visto che ormai erano scaduti i 9 mesi ma, secondo i medici, il parto non era imminente. A casa, invece, la sorpresa: la bimba è nata ancor prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118: mamma e piccola sono state poi accompagnate al Policlinico e stanno entrambe bene.

“Da oltre quaranta anni, in questo comune, non si registrava una nascita in casa – ha commentato il sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma. – Evidentemente, la piccola aveva talmente tanta voglia di vivere che non ha perso tempo. Una storia bellissima e straordinaria e, grazie a Dio, a lieto fine”.