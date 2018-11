A Gioia del Colle i Carabinieri hanno arrestato per inosservanza degli obblighi imposti dalla

Sorveglianza Speciale, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di munizionamento, un pregiudicato 29enne del luogo. L’atteggiamento dell’uomo, avvistato in via Marte angolo via Orsini, ha insospettito i militari, che hanno deciso di sottoporlo a un controllo ed a una perquisizione personale.

I Carabinieri lo hanno così trovato in possesso di due telefoni cellulari e 5 dosi di droga, 4

di eroina ed una di cocaina. A seguito di una successiva perquisizione domiciliare, eseguita sempre nei suoi confronti, sono state trovate anche tre cartucce cal. 7.62X25, illegalmente

detenute. Per il 29enne sono così scattate le manette e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.