Arrestato 31enne per furto in abitazione, lesioni personali, tentato furto ed estorsione. La polizia di Stato ha emesso la misura cautelare in carcere nei confronti del giovane di Bitonto per alcuni fatti risalenti a giugno scorso. Il 31enne in una vera e propria esclation criminale mise in atto gli episodi senunciati nell’arco di 48 ore.

Il giovane inizialmente aveva sottratto il portafogli di un conoscente mentre era nella sua abitazione. Il giorno dopo ha tentato di eseguire un furto nell’abitazione dei vicini introducendosi dalla finestra, ma scoperto dalla vittima, era stato messo in fuga. Intervenuta la Polizia, gli agenti hanno anche ritrovato il portafogli precedentemente rubato. Non contento di quanto fatto, l’uomo è ritornato dalla sua vittima imponendogli di fornirgli una somma di denaro, richiesta questa che ovviamente non è stata soddisfatta ma che ha determinato un nuovo intervento degli agenti del commissariato di Bitonto. Il ragazzo è riuscito anche questa volta a fuggire.

Essendo evidente la pericolosità del soggetto che in brevissimo tempo aveva dato corso a più condotte illecite, grazie ad un’intensa attività di indagine volta a raccogliere gli elementi probatori necessari a sostenere l’accusa, è stata emessa l’odierna misura cautelare.

L’uomo, raggiunto presso la propria abitazione, è stato tradotto in carcere e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.