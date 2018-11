Addebiti per centinaia di euro e credito telefonico in rosso. Un problema sulla connessione internet di Tim sta facendo letteralmente impazzire migliaia di utenti in tutta Italia ma anche a Bari e provincia.

Dalle prime ore di questa mattina tantissimi clienti ricaricabili si sono ritrovati con un credito negativo di svariate di decine di euro. In alcuni casi, però, il conto in rosso arriva addirittura a tre o quattro cifre. Oltre al danno poi c’è anche la beffa: con il credito in negativo le persone coinvolte non possono effettuare chiamate.

TIM ha spiegato che che si è trattato di un disservizio ma “la problematica è stata risolta e sono in atto le opportune verifiche per predisporre il rimborso”. Intanto il servizio clienti e la pagina Facebook dell’azienda sono state prese letteralmente d’assalto dai clienti inferociti. Per loro ancora qualche ora di pazienza.