Tentano di rubare da un negozio di elettronica, ma vengono beccati dalla sicurezza. È accaduto ieri mattina all’interno del parco commerciale Auchan di Casamassima.

Tre donne e un uomo, residenti fuori provincia, dopo aver manomesso i dispositivi antitaccheggio, si sono appropriati di prodotti elettronici (piastre per capelli) e con fare indifferente, si stavano dileguando attraverso l’”uscita senza acquisti”. Il loro comportamento ha insospettito gli addetti alla sicurezza i quali li hanno bloccati ed hanno subito informato i Carabinieri della locale Stazione che li hanno sottoposti a controllo.

I quattro arrestati, sono stati trovati in possesso di materiale per un valore complessivo pari a circa 380,00 euro. La refurtiva è stata subito restituita agli aventi diritto. I quattro, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, dovendo rispondere di furto aggravato in concorso.