Verso le 5 di ieri mattina, in via Bari a Casamassima, una Gazzella dei Carabinieri ha arrestato per istigazione alla corruzione e falsità materiale un ristoratore cinese 45enne. L’imo è stato fermato per un controllo mentre si trovava alla guida di una berlina; alla richiesta dei documenti ha esibito ai militari una patente di guida di nazionalità greca palesemente falsa.

Condotto in Caserma per ulteriori approfondimenti, ha offerto dei soldi ai militari affinché decidessero di soprassedere alle contestazioni che di li a poco stavano per essere comminate. Inizialmente ha provato con 100 euro, poi, al rifiuto, ha rilanciato fino a 405, pari a tutto il denaro contante che aveva in tasca.

A quel punto, per il 45enne sono scattate le manette per istigazione alla corruzione e falsità materiale, con il conseguente sequestro dell’intera somma contante, del documento contraffatto, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. L’arrestato, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, si trova ora presso la Casa Circondariale di Bari in attesa di giudizio.