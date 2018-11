Già il nome, Black Friday, la dice lunga su come si preannunciava la giornata di oggi, forse in pochi però potevano immaginare che sarebbe successo il delirio. Se è vero che in molti si sono riversati sugli store on line, sopratutto per quanto riguarda la tecnologia, in questo venerdì nero moltissimi si sono buttati sui centri commerciali e i punti vendita delle grandi catene.

Il risultato è ovviamente l’inteso traffico sulle strade del Barese, la situazione più difficile si registra a Molfetta, dove la ss16 è praticamente bloccata, tra chi cerca di tornare a casa dopo le ore passate a fare shopping, e chi invece si sta portando all’outlet con l’idea di trascorrerci anche la serata. Gli acquisti sono andati bene anche nei vari punti vendita dell’Ipercoop, a Bariblu e a Casamassima. Anche Bari ha risposto bene, con le vie del centro particolarmente affollate, per la soddisfazione di clienti ed esercenti.