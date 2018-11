Non è una semplice infiltrazione, ma una vera e propria pioggia che allaga il bagno. A farne le spese una famiglia della palazzina F in via Diaz, a Bitritto. Il problema a quanto pare dipenderebbe dalla rottura delle tubazioni dell’appartamento al piano superiore.

Essendo un palazzo popolare, l’amministratore di condominio ha contattato l’Arca Puglia per far sì che venissero messi in atto tutti gli opportuni interventi.

Abbiamo girato il nostro video all’ente pubblico che, preso atto della gravità della situazione, si è impegnato a intervenire prontamente.