Nella serata di ieri a Taranto è stata eseguita dai Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari l’ordinanza con cui il Gip presso il Tribunale di Bari ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei fratelli Angelo e Massimo Dedamiani per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, aggravato dall’uso di un’arma.

Il 22 maggio 2018, nel corso di una verifica amministrativa presso la sala scommesse FREE WORLD Srls di Bitonto, il cui era titolare Angelo Dedamiani, hanno costretto con violenza, l’uso di arma e minaccia di ingiusti danni ai familiari, i funzionari ispettori dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato di Bari ad omettere i controlli sui personal computers presenti nell’esercizio e a redigere un falso verbale.

I computers, la cui presenza nella sala scommesse era stata rilevata anche in seguito ad una successiva verifica amministrativa eseguita il 3 luglio scorso congiuntamente da militari della Guardia di Finanza e del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, con redazione di verbale nel quale si constatava l’ idoneità alla connessione telematica per siti di gioco on line, non sono stati rinvenuti in occasione dell’esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro disposte immediatamente dopo dalla Procura. L’ ordinanza è stata eseguita in Taranto, presso la locale Questura, dove i fratelli Dedamiani si erano presentati dopo l’emissione del provvedimento di latitanza.