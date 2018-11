In data odierna alle prime luci dell’alba, presso un immobile in via Cattaro – quartiere Madonnella, operatori del settore di Polizia Giudiziaria della Locale di Bari, diretti e coordinati dal Comandante Generale Palumbo unitamente ad unità della Polizia di Stato, personale del Nucleo di Polizia Edilizia e SISP ASL BA, hanno eseguito un sopralluogo in n. 5 unità immobiliari, site al piano terra della palazzina, adibite ad uso abitativo ma carenti dei prescritti requisiti igienico-sanitari.

Tuttora in corso le procedure di accertamento e di contestazione delle violazioni urbanistiche, relative anche all’agibilità dell’immobile. All’atto dell’intervento, i locali erano occupati da n.19 persone tutte identificate, di cui n.6 minori; n.2 soggetti sono stati condotti presso l’ufficio immigrazione della locale Questura per la verifica della regolare posizione sul territorio nazionale. Si precisa che delle cinque unità immobiliari controllate, soltanto una risultava priva del regolare contratto di locazione.

In seguito alla suddetta operazione da parte della Polizia Locale, ai proprietari venivano contestate le violazioni amministrative per la mancata comunicazione scritta entro le 48 ore all’Autorità Locale per consentito alloggio a soggetti stranieri non comunitari.

Risultano ancora in corso indagini tese ad accertare eventuali ipotesi di reato connesse al favoreggiamento della immigrazione clandestina. Non sono stati rilevati particolari disagi sociali delle persone dimoranti sebbene i tecnici del Sisp Asl Ba abbiano accertato carenze sotto il profilo igienico sanitario, da cui si valuterà per l’eventuale adozione di opportuni provvedimenti sindacali.