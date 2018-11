Stanca di vedere la pattuglia della Polizia Locale davanti al portone del suo palazzo, scende in strada e sferra un pugno alla vigilessa. È successo ieri intorno alle 14 in via Nicolai ad angolo con via Libertà. La 62enne, donna molto vicina al clan dei Sedicina, ha aggredito l’agente in servizio mentre era dentro la macchina di servizio.

Il tutto è iniziato quando un gruppo di ragazzini ha incominciato a infierire contro gli agenti, lamentandosi della loro presenza fissa nel quartiere Libertà. Le provocazioni ben presto sono diventate delle vere e proprie minacce.

Dopo aver assistito alla scena e agli insulti, la signora è scesa dalla sua abitazione e ha messo in atto le minacce rivolte dai piccoli. Dopo aver sferrato il pugno la donna è stata identificata e denunciata per lesioni. La vigilessa ha fatto ricorso alle cure mediche.