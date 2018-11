Questo pomeriggio in viale delle Regioni, nel quartiere San Paolo a Bari, si è verificato l’ennesimo incidente. Per cause in via definizione un suv e uno scooter, con a bordo due persone, si sono violentemente scontrati.

Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, il veicolo era impegnato in una svolta in un punto dove però non è consentito, quando si sarebbe trovato la strada improvvisamente sbarrata e avrebbe frenato bruscamente, da cui l’impatto con lo scooter che lo seguiva nella stessa manovra.

La ricostruzione esatta dell’accaduto sarà naturalmente effettuata dagli agenti della Polizia Locale, arrivati poco dopo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e poi trasferito i due passeggeri dello scooter al Pronto Soccorso, le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.

