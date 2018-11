Tanta umidità e foschia. Si è svegliata così oggi gran parte del barese: banchi di nebbia, in alcuni casi anche fitta, si registrano infatti in diverse località e in particolare nell’hintelard. Solo foschia, invece, in città. Non si registrano particolari problemi alla circolazione.

La formazione della nebbia è favorita dal contesto anticiclonico, dagli alti tassi d’umidità e dalla scarsa ventilazione. Nelle prossime ore dovrebbe gradualmente dissolversi lasciando più spazio al sole.

