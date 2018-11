Discussioni “molto animate”, urina nei secchi e rifiuti abbandonati: in via Ravanas 183 sembra non essere cambiato nulla. Mentre nel Libertà, ma anche in altri quartieri, si moltiplicano i blitz delle forze dell’ordine, in questo tugurio, ormai famoso grazie alle nostre continue visite, si continua a non rispettare le regole del vivere civile.

Così, come già successo con l’ormai celeberrimo materasso, abbiamo deciso di riportare ai legittimi proprietari anche una bellissima culla che è stata abbandonata all’angolo fra via Ravanas e via Principe Amedeo proprio dagli occupanti del tugurio del civico 183, così come ci conferma anche una vicina di casa. Ma qui, puzza nauseante a parte, non sappiamo in quanti ci vivono e soprattutto come vivono.