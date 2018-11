Un sabato pomeriggio decisamente da dimenticare per due motociclisti, ma non da fare scivolare via, a quello ci ha già pensato una copiosa perdita d’olio sull’asfalto proprio all’incrocio tra corso Cavour e via Cognetti, di lato al Petruzzelli.

Due motociclisti sono così finiti a terra mentre eseguivano la svolta e purtroppo si sono fatti male. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118 per una prima medicazione, successivamente i due centauri sono andati al Pronto Soccorso della Mater Dei. Quanto alla causa della perdita, gli stessi Vigili pare abbiano chiesto in Amtab se si sia verificata ad un autobus, ma a quanto pare non risulta nulla del genere.

