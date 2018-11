In teoria, secondo il codice della strada, non si può parcheggiare l’auto in corrispondenza degli incroci. In teoria, perché in pratica ogni buco è trincea, figurarsi se un spazio vuoto grande abbastanza per la macchina resta libero.

Il problema è che quella porzione di strada non è lì per farsi ammirare, ma assolve a una funzione certe volte fondamentale: permettere ai mezzi di trasporto piuttosto lunghi di svoltare. Due sere fa se n’è reso conto il guidatore di una macchina rossa, di quelle così dette da città, ma non abbastanza piccola.

Un autobus dell’Amtab in servizio sulla linea 1 è infatti rimasto bloccato tra via duca d’Aosta e via Armando Diaz, a Palese. Inutile il tentativo di girare salendo sul marciapiede, la foto è abbastanza eloquente in tal senso.

Quando sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, l’automobilista è stato richiamato dal fischietto degli agenti e probabilmente anche dalle “gasteme” di autista e passeggeri. Avrà imparato a parcheggiare come si deve? Chissà, magari una bella multa potrebbe essergli servita come promemoria.