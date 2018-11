Anziana signora scende dall’autobus, si sente male e viene investita da un’auto. È successo in via Pasubio, ad angolo con via Scipione l’Africano. La 74enne, ancora per cause da accertare, ha avuto un mancamento mentre stava attraversando la strada dopo essere scesa dalla linea 10. Finendo rovinosamente a terra, la donna è stata investita da un’auto che l’ha colpita alla testa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118. La 74enne ha riportato una frattura al polso e un trauma cranico ed è stata trasportata in codice 3 al Pronto Soccorso del Policlinico.

