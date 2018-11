Questa mattina il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha fatto un sopralluogo sul cantiere della bonifica della ex Fibronit insieme agli assessori regionali ai Lavori Pubblici, Gianni Giannini e all’ambiente Gianni Stea.

La visita è servita a verificare le ultime fasi di lavorazioni del cantiere, che riguardano le operazioni di riempimento con il terreno vegetale di quelle aree impermeabilizzate che, almeno per i primi anni, non potranno essere calpestate. Infatti si possono già vedere una specie di barriere di pietrame che isolano le stesse dalla restante area, destinata invece a parco urbano completamente utilizzabile.

Come noto, il Comune di Bari già da tempo ha affidato l’incarico per la progettazione del parco della Rinascita e al momento si sta lavorando sul progetto preliminare, già oggetto di confronto con gli operatori del settore, con i cittadini, le associazioni, il comitato Fibronit e la consulta dell’ambiente.

“I lavori alla ex Fibronit sono sostanzialmente terminati – ha dichiarato il sindaco – l’impresa sta ultimando piccole attività prima di consegnare il cantiere. Oggi però possiamo dire che l’area è interamente bonificata e questa zona, sgombera da tutti gli edifici della ex fabbrica, non fa più paura a nessuno. Oggi abbiamo voluto fare questo sopralluogo per condividere con gli assessori regionali il percorso che ci porterà a veder realizzato il grande parco che in questa area è previsto”.

“Presenteremo alla Regione il progetto del parco, a cui stiamo lavorando insieme ai cittadini, e chiederemo un finanziamento per realizzarlo. Procederemo per stralci funzionali e la Regione oggi ci ha confermato la volontà di mettere a disposizione le risorse che ci serviranno per avviare il cantiere per lotti, in modo da restituire ai cittadini parte di quest’area il prima possibile” ha concluso Decaro.

