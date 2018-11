La nebbia manda in tilt l’aeroporto di Bari. A causa della visibilità ridotta, infatti, si sono registrati numerosi ritardi che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei passeggeri. Per fortuna non si registra nessuna cancellazione.

Al Karol Wojtyla di Bari-Palese i più fortunati hanno avuto a che fare con ritardi minimi, nell’ordine dei 10-30 minuti. Ma c’è a chi è andata peggio: i voli per Roma e Milano di Alitalia previsti per le 6.20 e 6.30, per esempio, sono partiti entrambi dopo 3 ore.

C’è poi il volo per Londra della Wizz Air decollato con un’ora di ritardo mentre il Ryanair per Bologna, se tutto andrà bene, partirà con 5 ore di ritardo. La sorte peggiore, però, è capitata ai passeggeri che avevano prenotato il volo Ryanair per Torino: ben 17 ore di ritardo.