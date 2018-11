Sabato i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Bari hanno arrestato un pregiudicato di 33 anni; l’accusa è furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Fermato in via Alpini d’Italia per un controllo mentre era alla guida di una Smart, è stato trovato in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso, diversi pezzi di auto, molteplici pc e telefoni cellulari e della cui provenienza non sapeva fornire alcuna spiegazione.

Tra gli oggetti ritrovati all’interno dell’auto, sono stati rinvenuti anche pezzi di carrozzeria di un’altra Smart parcheggiata a pochi metri di distanza. Il 33enne è stato arrestato mentre il veicolo e gli oggetti custoditi al suo interno sono stati sottoposti a sequestro.