Da giorni i residenti di via Trevisani e via Dante brancolano nel buio per colpa dei lampioni spenti. Varie segnalazioni sono giunte alla Polizia Locale che più di comunicare all’ente competente quanto denunciato dai residenti non può fare.

Il buio, in una zona ad alto rischio sicurezza, potrebbe aiutare le attività di microcriminalità che troppo spesso fanno diventare protagoniste le strade del quartiere a due passi dal centro cittadino.