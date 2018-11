Quaranta minuti per arrivare da Japigia a Poggiofranco, dall’uscita 14 alla 11. Traffico paralizzato questa mattina sulla ss16 in direzione nord, due incidenti hanno praticamente paralizzato la circolazione stradale. Il primo a verificarsi sarebbe stato quello avvenuto quasi all’altezza dello svincolo per Poggiofranco, due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di definizione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte. Pochi minuti dopo, forse proprio a causa della coda formatisi, un altro incidente si è verificato qualche centinaio di metri prima, in prossimità dello svincolo per Carbonara.