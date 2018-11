Torna a scuola ma si ritrova solo in classe perché tutti i suoi compagni hanno chiesto il trasferimento. È quanto accaduto in una scuola elementare di Bari: una seconda classe è stata letteralmente disgregata perché i genitori degli altri alunni hanno chiesto il nullaosta temendo che un bimbo ritenuto particolarmente vivace possa fare loro del male.

Il bimbo, 7 anni, è affetto da un disturbo da deficit di attenzione e iperattività, in linguaggio tecnico è un bambino Adhd, una sindrome che va gestita in maniera adeguata e tempestiva. Il problema è esploso lunedì scorso. Dei 18 iscritti in classe, 10 sono stati temporaneamente affidati alle insegnanti di un’altra sezione, mentre i restanti 7 hanno già chiesto il trasferimento in altre classi o in altre scuole.

La mamma riferisce che suo figlio ha diritto al sostegno che però comincerà nel prossimo mese_ “Il bambino avrà una classe adatta a lui: le risorse professionali ci sono e pensiamo che entro lunedì avremo risolto la situazione” ha assicurato la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Bari, Giuseppina Lotito.