“Andrò fino in fondo a questa storia, non è possibile essere trattati in questo modo, e soprattutto è inaccettabile non essere avvisati che il proprio volo, cancellato e riprogrammato per la nebbia, subisca un ulteriore ritardo per ragioni operative non meglio precisate senza essere avvisati”. Storia di un’odissea, o se preferite, di un incubo.

Nicolò è uno dei tanti passeggeri che sarebbero dovuti partire ieri sera da Bari per Bologna alle 22:05, il volo purtroppo è stato cancellato a causa della nebbia e riprogrammato per stamattina alle 10:40. Fin qui, tutto sommato, nulla di strano, contro il clima nessuno ha colpa. I disagi patiti per alcuni, però, sono stati davvero notevoli, soprattutto per chi, venendo da fuori città, è stato alloggiato in albergo: qualcuno è finito tra Torre a Mare e Mola, qualcun altro, ci racconta, a Noicattaro, non proprio nei pressi dello scalo.

Convinto, al pari di tanti altri, che stamattina sarebbe decollato senza intoppi, Nicolò ha puntato la sveglia alle 6 e puntuale, alle 9, si è presentato in aeroporto, dove ha scoperto che la partenza era fissata alle 15:30. “Nessuno ci ha detto niente, non una mail, un messaggio sul cellulare, nessuno tra tutti quelli con cui ho parlato ha ricevuto niente. Questo è inaccettabile, ci avrebbero dovuti avvertire e non farci stare qui ad aspettare tante ore per niente”.

“La cosa assurda – aggiunge – è che non si riesce a sapere per quale motivo il decollo è stato programmato nuovamente, ragioni operative ci dicono, che non significa niente. Nemmeno il personale dell’aeroporto ha saputo dare spiegazioni. Lo stesso responsabile di turno, con cui ho parlato e da cui mi sono fatto certificare il ritardo perché farò causa alla compagnia, ha detto di non riuscire a contattare Ryanair. C’è chi ha avuto la camera d’albergo alle 4 del mattino e si è svegliato praticamente un’ora dopo per arrivare in tempo”.

Cosa sia effettivamente successo, al momento lo sa soltanto il vettore low cost: “La cosa grave è che il personale dello scalo, quando ha preso servizio stamattina, ha trovato il decollo dell’aereo già fissato alle 15:30”. Quando sale finalmente in aereo, poi decollato alle 16:10 con altri 40 minuti di ritardo, parlando con altri passeggeri Nicolò fa una scoperta che sa di beffa: “Chi è rimasto in aeroporto fino a tardi ieri sera, sapeva che non saremmo più partiti alle 10:40, lo ha letto sul tabellone, quindi la decisione di partire più tardi era già stata presa, ma Ryanair non ha mandato nessuna comunicazione, come invece avrebbe dovuto fare”.

Siccome questo viaggio non ne voleva proprio sapere di andare per il verso giusto, anche a Bologna ci sono dei problemi: “Siamo atterrati alle 17:18, la durata del volo è stata quella effettivamente prevista, tolto il ritardo in partenza, solo che ad attenderci non c’era il personale di terra, ragion per cui siamo rimasti in aereo altri 10 minuti in attesa della scala per poter scendere, con solo 18 ore di ritardo”.

Appresi tutti i dettagli di questo incubo, abbiamo contattato telefonicamente l’ufficio stampa italiano della compagnia, siamo fiduciosi che una risposta ufficiale non ritarderà ulteriormente.