Blitz della Polizia con le unità cinofile al civico 222 di via Manzoni, nel quartiere Libertà di Bari. In un appartamento al primo piano dell’immobile degradato è stato trovato un discreto quantitativo di droga, sicuramente marijuana; per entrare è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno sfondato la porta, consentendo ai poliziotti l’irruzione.

Al loro ingresso degli agenti la casa era vuota, l’affittuario è al momento ricercato. Il palazzo è uno di quelli in cui eravamo stati alcune settimane fa per raccontarvi il pessimo stato in cui vivono alcuni migranti del quartiere; il ricercato è proprio uno di loro, si presume possa essere uno spacciatore, da qui il blitz della Polizia.