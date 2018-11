Sgomberati tre appartamenti al civico 92 di via Nicolai, a Bari. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, complessivamente gli immobili, sottoposti a sequestro dalla Polizia Edilizia, erano occupati da 12 cittadini pakistani e bangladesi rispetto ai 3 con i quali il proprietario aveva stipulato il contratto.

Non è chiaro quali siano i reati contestati, sul caso sta indagando la Polizia Locale. “Non sappiamo dove andare”, ci racconta uno degli occupanti costretto a raccogliere frettolosamente le sue poche cose prima di essere sbattuto fuori. In tanti lavorano come lavapiatti in alcuni locali baresi mentre altri dichiarano di essere tuttofare in alcune attività nel Baricentro di Casamassima.

Finito il colloquio con la Polizia Giudiziaria, abbiamo provato a fare qualche domanda al proprietario, denunciato per violazione dei sigilli, senza tuttavia ricevere risposte. Dopo i numerosi servizi che abbiamo realizzato per farvi vedere lo stato penoso dei locali affittati, e la conseguente ordinanza emessa dal sindaco di Bari Antonio Decaro, continuano accertamenti e sgomberi nelle case occupate spesso senza contratto e in condizioni inaccettabili.