Un autocarro, l’autobus, e una pattuglia della Polzia Locale. Era composto così il corteo funebre che ieri sera, sotto una leggera pioggia, è sfilato da via Orabona a via Giuseppe di Vittorio passando per la rotatoria di via Re David.

Un “ultimo viaggio” per salutare insieme la vettura 7520 che non è passato inosservato a pedoni e automobilisti. L’autobus Amtab, come è evidente dalle immagini, non fa parte del vecchio parco mezzi ma, anzi, è una delle vetture più nuove. Ma a quanto pare i guasti non fanno sconti a nessuno.