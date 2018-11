Bari, nel mese dei morti, saluta un’altra vettura Amtab. Dopo la morte della numero 7520, ad emettere l’ultimo rantolo di vita è stata la 7117, colei che da tempo aveva mostrato gli acciacchi di una “lunga” vita perdendo un pezzo di lamiera dal tetto.

I meccanici, nonostante siano immediatamente arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla e hanno dichiarato il decesso dell’autobus. Come ogni commemorazione che si rispetti, un lungo corteo di macchine imprecanti ha seguito il mezzo trainato fino al “campo santo” in via De Blasio.

L’ultimo saluto è stato dato anche da una pattuglia di agenti della Polizia Locale che, appostati in via Trisorio Liuzzi, ha incrociato le decine di auto costrette a seguire l’autobus quasi a passo d’uomo.

