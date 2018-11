A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di essere in ritardo la mattina, ancor prima di uscire di casa. Per quelle occasioni in cui si va di fretta e c’è poco tempo per l’igiene personale, Amtab ha ideato il nuovo servizio integrato “Doccia on the road”: praticamente, al modico prezzo di 2,50 euro, ovvero il costo del biglietto giornaliero, il passeggero può fare la doccia durante la corsa, pensa a tutto l’autista.

Una bella comodità per i ritardatari cronici, un buon modo per sfruttare il tempo speso inutilmente nei trasferimenti. Unica condizione: deve piovere. Al resto ci pensano i catorci arancioni ancora in circolazione, come è successo stamattina sotto gli occhi dei controllori sulla vettura 7033, che però si è dovuto fermare per l’apertura imprevista e non voluta del portellone. Insomma, qualche pezza da mettere c’è ancora, ma l’idea è geniale.

1 di 1