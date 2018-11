Ancora una volta una vettura Amtab in panne. L’ultimo episodio segnalato in redazione riguarda la vettura 3014 della linea 19. Siamo a Bari, precisamente in Via Napoli in prossimità del canalone, direzione centro.

Non sappiamo esattamente quale problema abbia costretto il mezzo Amtab allo stop, ma dalle immagini è evidente che il meccanico arrivato in soccorso stia armeggiando con una tanica d’acqua a bordo del bus.

Probabile che il mezzo, preso dalla sete, abbia richiesto aiuto perché “a secco”. Fosse estate, avremmo potuto giustificare il comportamento dell’autobus. Ma fermarsi cosi, all’improvviso, d’inverno, non ci sembra corretto.

