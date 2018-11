Per viaggiare sugli autobus dell’Amtab bisogna aver fatto l’antitetanica. Nonostante siate NoVax è un consiglio per i pendolari della vettura 7023 che si possono trovare a fare i conti con un corrimano talmente arrugginito da staccarsi dalla saldatura.

Ormai siamo arrivati in un punto di non ritorno, dove è normale se piove all’interno del mezzo, dove è di uso quotidiano vedere una vettura che si ferma durante la sua corsa per colpa di una perdita della coppa dell’olio. Di questo passo la saga Amtab a pezzi non avrà mai fine.