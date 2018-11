Dalla tragedia alla fake news al salvataggio di un cucciolo indifeso. Ieri pomeriggio una telefonata in redazione ha segnalato la presenza di alcune persone rimaste sotto il crollo di una parte del palazzo Marchesale di Montrone, ad Adelfia. Se confermata, si sarebbe trattato ovviamente di una notizia gravissima. Chiusa la chiamata, è partita la caccia a tutte le verifiche del caso.

Qualche minuto dopo le 16, mentre eravamo ancora in cerca di conferme o smentite, abbiamo ricevuto la fotografia di un mezzo dei Vigili del Fuoco fermo davanti alla dimora storica, cosa che ha reso tutto più verisimile, sebbene dall’immagine non si vedano elementi crollati o macerie.

Dopo una serie di telefonate, messaggi e chi più ne ha più ne metta, siamo riusciti a svelare l’arcano: la squadra di pompieri è stata impegnata fino alle 17:30 in una complicatissima operazione di salvataggio di un gattino difficilissimo da raggiungere, precipitato in una “botola” profonda tra i i 6 e gli 8 metri. In buone condizioni, l’animale era ovviamente spaventato per la disavventura.

Ma cosa è successo realmente? Alle 14:30, quando si è reso conto dell’accaduto, il custode ha avvisato le Guardie Ecozoofile di Adelfia che, vista l’impossibilità di intervenire, hanno avvisato i Vigili del Fuoco. Il gatto è infatti caduto in un pozzetto collegato con altri due più bassi per la raccolta d’acqua, e continuava a passare da uno all’altro, complicando il salvataggio, finito fortunatamente per il meglio.

