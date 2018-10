Le segnalazioni di disagi e danni per il vento forte si susseguono senza sosta. Questo pomeriggio, mentre in piazza Umberto un lampione precipitava a pochi centimetri dal chiosco di una edicola, in viale Pasteur, prima del sottovia provenendo da viale Solarino, una plancia per i cartelloni pubblicitari “sei metri per tre” si è abbattuta su un’auto in sosta, pare senza conseguenze per le persone.

In viale dell Repubblica, invece, nei pressi di largo 2 giugno, un ramo si è spezzato ed è precipitato al suolo, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale. Al momento i semafori risulterebbero spenti e la circolazione stradale interrotta verso il centro della città. In via Molo il vento forte ha provocato la caduta di calcinacci dal cornicione di un bancone.

