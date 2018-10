A distanza di tre giorni da quel “fulmine a ciel sereno” che domenica si è abbattuto su Valenzano, con il sequestro delle scuole materne private l’Aquilone e I cuccioli dell’Aquilone per presunta truffa aggravata, la situazione è ancora in fase di stallo, diciamo così, sebbene fluida. Le due strutture, più la terza di Francavilla Fontana, sono ancora chiuse, con tutti disagi possibili e immaginabili per le famiglie che hanno iscritto i loro piccoli.

Secondo alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto, la posizione degli indagati si starebbe aggravando, con delle situazioni da chiarire in merito alla piena agibilità dei locali a cui sono stati apposti i sigilli. Tra le altre cose, sembra che sussistano delle discrepanze rispetto a quanto dichiarato dalla società in busta paga e quanto effettivamente percepito dal personale dipendente.

Come annunciato, genitori, educatrici e insegnanti si sono ritrovati questa mattina davanti alla sede del Comune, tutti insieme per capire come stanno le cose e cercare di avere delle rassicurazioni sul futuro. Una piccola delegazione è stata ricevuta dai tre commissari prefettizi che amministrano Valenzano, per ora di riaprire le strutture non se ne parla, a quanto pare ci vorranno almeno 8 giorni prima di sapere qualcosa. Nel frattempo, chi non ha nonni, parenti, amici o baby sitter a cui affidare i piccoli, si dovrà arrangiare.