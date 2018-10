Tamponamento sulla strada che collega Bari a Bitritto. Sulla E843 in direzione Bitritto, subito dopo lo svincolo per lo stadio San Nicola, intorno all’ora di pranzo una Fiat Panda è finita rovinosamente sul palo dell’illuminazione pubblica dopo essere stata tamponata da una Lancia Ypsilon.

Il guidatore della Lancia fortunatamente non ha subito alcuna lesione, mentre le tre donne a bordo della Panda, non in condizioni gravi, sono state trasportate al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti un’automedica e ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per ripristinare la circolazione.

