Ancora problemi con la velocità sulla statale 100. Questa mattina, infatti, si è verificato un altro incidente, l’ennesimo, in direzione sud all’altezza di Sammichele, nel tratto in cui la Polizia Locale si apposta con il temuto autovelox.

Probabile che la causa sia ancora l’alta velocità: sembra infatti che alla vista della pattuglia, tre auto abbiano inchiodato venendo tutte coinvolte in un incidente. Fortunatamente i vigili non sono stati investiti come è invece successo in altre occasioni. Sulla strada si registrano code e disagi.