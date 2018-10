Il grave incidente si questa mattina costato la vita all’80enne pediatra di Polignano ha creato grossi problemi al traffico sulle arterie interne con rallentamenti e anche un altro incidente.

Sulla provinciale 121 che collega Polignano con Conversano si è verificato un tamponamento a catena fra 2 tir e un autobus delle Ferrovie Sud-est. Sul posto è arrivata la Polizia Locale di Polignano per i rilievi di rito oltre ai soccorritori del 118.

Secondo una prima ricostruzione, il bus si è fermato per far scendere i passeggeri ma è stato tamponato dal tir. Ferito uno studente che è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione.