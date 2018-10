In mattinata il sopralluogo della Polizia Locale e dell’ingegnere comunale dopo l’ultimo atto di vandalismo al “parchetto rosso”, in via Birardi: un’altalena è stata completamente distrutta.

Poche ore dopo, però, la scimmie devastatrici sono tornate per finire l’opera: devastare la cabina che si trova a ridosso del giardino. I muri perimetrali sembrano essere stati bombardati, distrutte anche la grata di areazione e un’anta della porta d’ingresso.

La gente della zona ha provato a chiedere rinforzi, ma nessuno era sufficientemente libero per poter intervenire prima che le scimmie scendessero dal tetto del manufatto dopo aver ulteriormente danneggiato la struttura.

La cosa pubblica per il momento sembra essere nelle mani di pochi vandali e dei loro distratti genitori. Essendo impossibile assicurare una repressione tempestiva, i residenti chiedono interventi risolutivi, a cominciare da una recinzione e un servizio di guardiania, come già fatto in diversi centri dell’area metropolitana.

