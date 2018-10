Due auto rubate nel giro di 4 mesi. Un vero e proprio incubo per un giovane barese trasferito da poco a Palo del Colle che si è visto svanire nel giro di poco tempo mesi di lavoro e sacrifici.

Il primo furto risale a maggio ed è avvenuto all’Auricarro, zona periferica di cui già vi abbiamo raccontato altri episodi simili in passato. Il secondo, invece, si è consumato sul viale della stazione: in questo caso i malviventi si sono rifatti vivi chiedendo un “riscatto” per restituire il mezzo.

Insomma, il famigerato “cavallo di ritorno”: i ladri hanno chiesto ben 1500 euro per riportare l’auto dal proprietario che però ha opposto un secco no, anche perché aveva saputo che il mezzo era stato danneggiato e mancavano alcuni pezzi. Resta però l’amaro in bocca.

“Dopo tanti sacrifici adesso sono rimasto a piedi. Non rivoglio le automobili, so che sono state già smontate, ma vorrei che ci fosse un maggior controllo e più attenzione. Non vorrei essere costretto ad andar via”.