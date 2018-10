Incidente questa mattina sulla ss16 nei dintorni di Monopoli. Per cause in via di definizione, mentre percorreva lo svincolo dell’uscita “contrada l’Assunta”, in direzione nord, un automobilista è finito fuori strada con la sua macchina, la vettura è andata completamente distrutta, come si può vedere dalle fotografie di Vivilastrada.it.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, i sanitari del 118 e una squadra di Vigili del Fuoco dal distaccamento di Putignano, il turno C. All’arrivo dei soccorsi il guidatore era già fuori dalla macchina, ferito, ma fortunatamente in condizioni non tali da preoccupare il personale medico.

foto Vivilastrada.it 1 di 3