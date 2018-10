Non fosse stato per le provvidenziali chiamate dei residenti a Polizia e Carabinieri, ora staremmo raccontando dell’ennesimo assalto a un bancomat, dello della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in via X marzo, 110 a Modugno.

La banda, arrivata sul posto con un’auto di grossa cilindrata intorno alle 4 del mattino, aveva già piazzato due macchine di traverso per bloccare l’eventuale inseguimento e garantirsi la fuga. Iniziate le operazioni per scardinare lo sportello automatico, ha però dovuto mollare tutto e scappare in tutta fretta, agenti e militari sono arrivai prima del previsto a causa delle chiamate giunte al 112 e 113.

Inseguiti fino alle porte di Bari, i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Agli investigatori resta ora il compito di analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza per tentare di risalire ai criminali.