Nel tardo pomeriggio di ieri, ad Atrani, in provincia di Salerno si è spento il cavalier Vincenzo Senatore, maestro italiano dei fuochi pirotecnici insieme ai figli che hanno continuato la tradizione.

Avevamo intervistato il cavaliere due anni fa in occasione della festa patronale di Adelfia, in onore di San Trifone. Sorriso smagliante e tanta soddisfazione per “lo sparo” del pomeriggio e gli applausi che la folla gli tributò.

Senatore, per tutti noto come “zio Vincenzo”, iniziò la sua carriera nel campo della pirotecnica fin dall’età di 13 anni, andando persino contro al volere di suo padre. Ha insegnato l’arte dei fuochi d’artificio a intere generazioni, facendosi apprezzare dagli appassionati di tutta Italia per le continue innovazioni.